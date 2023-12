O Grêmio ainda olha para cima na tabela do Brasileirão. Por isso, que o clube prega foco total na partida deste domingo (3), às 18h30min, contra o Vasco, pela 37ª rodada. O Tricolor ainda sonha com um lugar no G-4. Atualmente em quinto lugar, com 62 pontos, o clube de Renato Portaluppi torce contra Botafogo, Atlético-MG e Flamengo, todos com 63 pontos, para conseguir um lugar direto na fase de grupos da próxima Libertadores. O discurso nos microfones ainda coloca a briga pelo título como objetivo, mesmo que o Palmeiras tenha quatro pontos de vantagem.