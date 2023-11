Dentro do que é possível para uma equipe que é vice-lanterna do Brasileirão, o Coritiba chega embalado para o jogo desta quarta-feira (1º), contra o Grêmio. Ao menos é o que destaca a imprensa da capital paranaense. A vitória sobre o Inter por 4 a 3 na última rodada é utilizada como motivação pelo técnico Thiago Kosloski para a a difícil missão de escapar do rebaixamento.