Renato Portaluppi terá mais três dias para montar o quebra-cabeça que virou a escalação do Grêmio para enfrentar o Atlético-MG neste domingo (26). Para a partida na Arena do Galo, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, alguns desfalques dificultam a montagem do time tricolor. A defesa é o setor que reúne as principais dúvidas. Sem Geromel, Bruno Alves e João Pedro, Renato poderá apostar em uma velha solução para montar o setor defensivo.