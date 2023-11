Preocupada com a situação do gramado da Arena, a direção do Grêmio tenta adiar o Gre-Nal decisivo do Gauchão feminino, previsto para o domingo (26). O motivo é a troca de parte do gramado ocorrida na última segunda (2o), aliada às chuvas acima do normal registradas em novembro. No entendimento do clube, o campo ainda não deve apresentar as condições ideais no clássico do fim de semana.