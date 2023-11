Na atividade desta quarta-feira (22), no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi comandou um treinamento em campo reduzido onde contou com a participação de 12 jogadores para cada lado. O trabalho ainda não teve os "selecionáveis": Suárez já se reapresentou, mas apenas realizou atividades físicas na academia; Carballo retorna ainda nesta quarta; e o paraguaio Villasanti ganhou uma folga especial e volta apenas no sábado (25), já que não vai enfrentar o Atlético-MG por estar suspenso. O zagueiro Bruno Alves também será desfalque por conta de suspensão.