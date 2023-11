Ser decisivo na reta final de campeonatos é comum para Luis Suárez, atacante do Grêmio. Os três gols na partida contra o Botafogo, na quinta-feira (9), foram uma amostra de que o uruguaio faz a diferença quando sua equipe precisa. Assim também aconteceu no Atlético de Madrid, quando foi treinado por Diego Simeone, autor do bordão "zona Suárez", relembrado pela torcida gremista após o trunfo no Rio de Janeiro.