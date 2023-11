Pouco mais de três meses depois da vinda do Grêmio em busca da epopeia contra o Flamengo na partida de volta da Copa do Brasil, o ambiente mudou no Rio. As bandeiras que tremulavam entre Copacabana e o Leme foram trocadas pela as dos rivais. O momento é do Fluminense, mesmo que a força do Rubro-Negro fique evidente.