Luis Suárez está de volta à Celeste. O centroavante de 36 anos se apresentou na tarde desta segunda-feira (13) com o restante dos jogadores convocados por Marcelo Bielsa para dar início à preparação para as partidas contra Argentina e Bolívia. O primeiro compromisso será na Bombonera, em Buenos Aires, às 21h desta quinta-feira (16). A partida contra os bolivianos será na terça-feira (21) da semana que vem, no em Montevidéu.