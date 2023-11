Chegou o momento do craque, do gás final para as seis últimas rodadas do Brasileirão. A esperança de todos os gremistas tem nome e sobrenome: Luis Suárez. E se a tabela apresenta um caminho para se aproximar do sonho do título, com um duelo direto contra o Botafogo, é chegado o momento do camisa 9 apresentar aos brasileiros o que no Uruguai e na Europa já é conhecido como a "zona Suárez".