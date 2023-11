O Conselho Deliberativo (CD) do Grêmio adiou a votação da troca de terrenos entre o clube e a prefeitura de Porto Alegre. O tema estava na pauta da reunião convocada para a próxima terça (28), que servirá para examinar o balancete do último trimestre, avaliar um pedido de suplementação orçamentária e definir o orçamento de 2024. Ainda não há nova data para a apreciação do assunto.