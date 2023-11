Ferreira recebeu a camisa 10 da diretoria do Grêmio na abertura da temporada 2022 com a intenção de ser protagonista do retorno à Série A. Entretanto, lesões lhe afastaram dos principais momentos daquele ano. De volta em 2023, o atacante vive de altos e baixos e ainda tenta encontrar uma sequência mais regular de partidas, até retomar a condição de titular do lado esquerdo do ataque gremista.