O Grêmio está na final da Libertadores . E o sonho do tricampeonato pelos torcedores ganhou um lema nas redes sociais: a hashtag #NósVamosAcabáComOPlaneta virou tópico em tendência no Twitter depois da classificação gremista em cima do Barcelona-EQU.

Durante as partidas contra o time equatoriano, os torcedores começaram a viralizar a frase. Desde memes no Twitter até mudanças na foto de perfil no Facebook, a frase ganhou força e chegou a ser usada pelo perfil oficial do Grêmio. O plano, claro, é maior do que conquistar o tri da América: é conseguir o bicampeonato Mundial no fim do ano, nos Emirados Árabes.