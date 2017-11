Com a alta procura para os dois jogos com o Lanús para a final da Libertadores, o Grêmio divulgou nota nesta segunda-feira direcionada aos torcedores esclarecendo que ainda não há definições sobre venda de ingressos tanto para o jogo na Arena, dia 22 de novembro, e em Buenos Aires, dia 29.

O clube explica que ainda está negociando com a direção do Lanús um acordo de reciprocidade para os dois jogos. A tendência é de que a quantidade de ingressos aos visitantes, nas duas partidas, fique entre 2,5 mil e 4 mil bilhetes.

O Clube está negociando diretamente com a direção do Lanús um acordo de reciprocidade buscando um melhor cenário possível para nossa torcida, tendo em vista a grande demanda. Sendo assim, o Grêmio não se responsabiliza por nenhum tipo de pacote de viagem ou excursão que esteja garantindo ao torcedor o ingresso para a partida final na Argentina.

A Grêmio Tur é a única agência de turismo com parceria com o Tricolor, porém, mesmo assim, ainda não existe a definição de quantos ingressos ela disponibilizará ao público. Conforme as negociações com o Lanús evoluam, as novidades serão divulgadas pelos veículos oficiais do Clube.