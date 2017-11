Uma das qualidades do presidente Romildo Bolzan é ser transparente com as questões que envolvem o Grêmio. Dentro do possível, ele trata abertamente de temas importantes e que interessam ao torcedor. Em uma entrevista recente que tive oportunidade de fazer, ele falou sobre diversas situações fundamentais para a vida do clube.

Uma delas, as renovações de contrato. No futebol, se trabalha com planejamento. Isso é básico. Mesmo com uma final de Libertadores pela frente é preciso também pensar em 2018. Por isso Luan assinou a renovação dentro da concentração no dia do jogo contra o Barcelona. O mundo da bola é assim. Quem planeja antes, larga na frente.