Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians/Divulgação

O Grêmio empatou em 0 a 0 com o Corinthians, na Arena Corinthians, pelo Brasileirão. Fique por dentro de tudo que envolveu a partida:

Crônica

A principal atração do empate sem gols entre Grêmio e Corinthians foi o retorno aos gramados de Luan, recuperado de lesão muscular na coxa . Leia a crônica da partida.

Entrevista do técnico

Renato Portaluppi comemorou o retorno de Luan ao time titular do Grêmio. Contando com o jogador, o técnico aposta em uma evolução da equipe. Confira a entrevista do treinador.

Entrevista de dirigente

O presidente do Grêmio comemorou a boa atuação do Grêmio contra o Corinthians. Romildo também aproveitou a entrevista para explicar a polêmica com Héber Roberto Lopes. Veja mais

Cotação

Apesar do empate sem gols, o Grêmio teve boa atuação contra o Corinthians. Confira a nota dos jogadores tricolores.

Análise do colunista

O Grêmio ficou no empate sem gols com o Corinthians, mas a disputa pelo título do Brasileirão deixou os paulistas em vantagem. Confira a análise de Pedro Ernesto.

Galeria de fotos

O jogo na Arena Corinthians ficou no empate em 0 a 0. Confira as imagens da partida.

Próximo jogo