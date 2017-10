A tarde de sexta-feira (27) foi de reapresentação para o grupo de jogadores do Grêmio. A atividade no CT Luiz Carvalho foi a primeira após a importante vitória sobre o Barcelona de Guayaquil na última quarta (25) pela Libertadores da América.

No treino apenas os jogadores reservas foram para o gramado. Realizaram um trabalho tático, observados pelo técnico Renato, enquanto no outro campo o Ceará, adversário do Inter neste sábado (28) pela Série B, fazia seu treinamento. Os titulares ficaram na academia. Apenas Luan, Kannemann e Cortez apareceram no gramado para uma corrida leve, rapidamente interrompida após uma pancada de chuva.