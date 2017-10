O reencontro entre Grêmio e Corinthians nesta quarta-feira (18) pode não ter os contornos do primeiro turno, quando uma simples na Arena, em Porto Alegre, colocaria o time gaúcho na liderança do Campeonato Brasileiro . Porém, apesar de um distância de nove pontos entre as duas equipes, que seguem nas duas primeiras colocações, a partida é apontada por muitos como a última chance de se manter viva uma disputa pelo título.

No Grêmio, Ramiro acredita que esta pode ser a oportunidade para "botar fogo no campeonato".

- Acho que estão em jogo os nossos objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. Um jogo extremamente importante, contra o líder. Se vencermos a gente encurta a distância para eles e o pessoal de trás pode se aproximar um pouco e tende a botar fogo no campeonato. Em compensação se a gente não consegue o resultado (vitória), o Corinthians se distancia um pouco mais e fica cada vez mais difícil para outro time conquistar o título - disse o camisa 17 na chegada a São Paulo.

Pelo lado do Corinthians, o torcedor parece ter entendido o recado e, de acordo com a última atualização, até as 10 horas da manhã desta quarta, 37 mil ingressos foram vendidos. As bilheterias da Arena Corinthians estarão abertas das 12h até a hora do início do jogo e ainda restam entradas para os seguintes setores: