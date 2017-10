Bem que no início de 2017, Alberto Valentim tentou "carreira solo" como técnico profissional de futebol. Assumiu o Red Bull Brasil no campeonato paulista e não foi nada bem. Dirigiu o time por 15 jogos obtendo apenas quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas. Correu risco de rebaixamento e acabou demitido no fim da competição. Voltou para ser auxiliar permanente no Palmeiras e com a demissão de Cuca no início do mês, ganhou nova chance como interino.