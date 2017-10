Um adversário desesperado. É assim que o técnico Renato Portaluppi imagina o Coritiba, rival da noite deste domingo (15), no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Em penúltimo lugar, com apenas 28 pontos, o time paranaense quer fazer do jogo contra o Grêmio uma espécie de arrancada para buscar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A direção do Coxa tenta mobilizar o torcedor, faz promoção de ingressos e espera um grande público para a primeira de suas 11 finais.