No primeiro turno, Grêmio venceu Coritiba por 2 a 0 na Arena, gols de Fernandinho (foto) e Pedro Rocha André Ávila / Agencia RBS

Ainda sem Luan, o Grêmio abre a luta, neste domingo, para manter-se no G-4 do Brasileirão e garantir vaga direta na próxima Libertadores. Ameaçado de rebaixamento, o Coritiba corta pela metade o preço dos ingressos no Estádio Couto Pereira.

A derrota para o Cruzeiro, na quarta, a quinta no returno, deixa o Grêmio em estado de alerta. O aproveitamento, que chegou a 68,42% no primeiro turno, baixou para apenas 29,17% no segundo e fez com Renato cobrasse dos seus jogadores um melhor rendimento. Menos jogo bonito e maior eficiência passa a ser exigência.

A volta de Luan, que viajou com a delegação a Curitiba, deverá ser contra o Corinthians, dia 18. O passo inicial para que o atacante fique em condições de enfrentar o Barcelona-EQU, dia 25, em Guayaquil, na abertura da semifinal da Libertadores.

— Ele (Luan) está fora do jogo (em Curitiba). Ainda não fez alguns trabalhos necessários com bola, mas vai viajar para ficar com o grupo e fazer os treinamentos. Se não sentir nada, poderemos aproveitá-lo contra o Corinthians, não sei se começando ou entrando no segundo tempo— disse Renato.

O Coritiba não vence desde a 19ª rodada, quando fez 2 a 0 na Chapecoense. Desde então, são cinco derrotas e dois empates.