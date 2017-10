André Silva / Agência RBS

Após a fraca atuação e a derrota para o Cruzeiro, na última quarta-feira, Renato Portaluppi alertou que iria conversar com o grupo de jogadores do Grêmio a fim de evitar que a apatia tomasse conta no Campeonato Brasileiro. O objetivo principal é o confronto do próximo dia 25, em Guayaquil, contra o Barcelona-Equ, pelas semifinais da Copa Libertadores da América.

O bate-papo não ocorreu em Porto Alegre e foi adiado para Curitiba, onde o elenco permanecerá até a próxima terça-feira, antes de viajar para São Paulo, onde jogará contra o Corinthians no dia 18. No domingo (15), o Tricolor enfrentará o Coritiba, pela 28ª rodada, e a ordem é retomar a concentração, ter foco no Brasileiro.

– O Renato sempre conversa com a gente, sempre fala. Para a agente esquecer a Libertadores e pensar só no Brasileiro. Todos os jogadores sabem da importância que tem o Brasileiro, para a gente estar sempre no G-4, G-6, para estar ali brigando (por vaga) pela Libertadores – disse o lateral-esquerdo Bruno Cortez após o treinamento deste sábado (14).

Sobre a ideia de dar mais atenção para a conquista de resultados do que tentar resgatar o excelente futebol apresentado no primeiro semestre, Cortez acredita que as duas coisas estão ligadas.

– Desde o começo do ano a gente sempre focou no resultado. O futebol bonito saía naturalmente, da nossa simplicidade, do nosso jeito de jogar. Eu acho que o nosso time não desaprendeu a jogar. Então contra o Coritiba vamos entrar focados, determinados e buscar o resultado – disse o camisa 12.

Na rodada passada, Cortez foi preservado e Marcelo Oliveira atuou diante do Cruzeiro. No domingo, diantedo Coritiba, ele voltará ao time titular que deverá ser escalado com Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jaílson (Ramiro) e Arthur; Ramiro (Fernandinho), Jean Pyerre e Fernandinho (Miky Arroyo); e Lucas Barrios. A partida começará às 19h, no estádio Couto Pereira.