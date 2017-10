Última vitória do Coritiba foi sobre a Chapecoense no dia seis de agosto Divulgação / Coritiba

Nos últimos anos, a sina do Coritiba tem sido a mesma no Brasileirão: evitar a queda para a segunda divisão. A última campanha razoável, sem risco de rebaixamento, aconteceu em 2011 quando o time paranaense terminou a competição em oitavo lugar com 57 pontos após 38 rodadas.

Comparando o momento atual, com os Brasileirões recentes, o desempenho em 2017 do Coritiba é o pior de todos e a queda parece inevitável. Hoje, o time do técnico Marcelo Oliveira tem 28 pontos em 27 jogos. Nas duas vezes que caiu recentemente (2005 e 2009), os paranaenses tinham mais pontos e ainda assim foram para a Série B nos anos seguintes. O "Coxa" tinha 35 pontos em 2005 e 33 em 2009. A última vitória foi contra a Chapecoense (2x0) no dia seis de agosto, gols de Alecsandro e Rildo, no Couto Pereira.

Comparação de desempenho do Coritiba depois de 27 rodadas:

2017 = 28 pontos

2016 = 33 pontos (terminou com 46 em 15.º)

2015 = 33 pontos (terminou com 44 em 15.º)

2014 = 29 pontos (terminou com 47 em 14.º)

2013 = 34 pontos (terminou com 48 em 11.º)

2012 = 29 pontos (terminou com 48 em 13.º)

2011 = 37 pontos (terminou com 57 em 8.º)

2010 = disputou a Segundona

2009 = 33 pontos (terminou com 45 em 17.º e foi rebaixado)

2008 = 41 pontos (terminou com 53 em 9.º)

2007 = disputou a Segundona

2006 = disputou a Segundona

2005 = 35 pontos (terminou com 49 em 19.º e foi rebaixado)

Campanha no Brasileirão 2017

19º, com 28 pontos em 27 jogos

7 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. Gols: 26x36

Gols: Henrique Almeida (6), Rildo (5), Kléber (4), Werley, Thiago Carleto e Tomás Bastos (2), Márcio, Filigrana, Neto Berola, Matheus Galdezani e Alecsandro (1).

No Couto Pereira

15.ª campanha com 16 pontos em 13 jogos.

4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.

-> perdeu para o Sport (0x3);

-> perdeu para o Fluminense (1x2);

-> perdeu para o Atlético-MG (0x2);

-> perdeu para o Vitória (0x1);

-> perdeu para o Botafogo (2x3).

Números na temporada 2017

46 jogos com 17 vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Gols: 56x49

-> Campeão paranaense pela 38.ª vez sobre o Atlético-PR;

-> Eliminado na 2.ª fase da Copa do Brasil peloa ASA de Arapiraca;

-> Atual 19.º no Brasileirão.

Anderson fez apenas 12 jogos e três gols com a camisa do Coritiba em 2017 Divulgação / Coritiba

Principais artilheiros do ano

Kléber (15) e Henrique Almeida (11).

No Couto Pereira

22 jogos com 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Gols: 28x17

Trocas de Técnicos no Coritiba

Paulo César Carpegiani abriu a temporada como técnico do Coritiba, contratado ainda em agosto de 2016 para salvar o time do rebaixamento no ano passado. Ficou apenas seis jogos no comando nesta temporada. Obteve duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Foi demitido após a derrota em casa para o ASA de Arapiraca na Copa do Brasil. Saiu com 44% de aproveitamento.

Carpegiani ficou seis meses no Coritiba e saiu antes de março Coritiba / Divulgação

Pachequinho assumiu no dia 28 de fevereiro e ficou por quase cinco meses a frente do Coritiba. Por ter ficado mais tempo, foi o que fez mais jogos. Em 28 atuações, conquistou 13 vitórias, seis empates e nove derrotas. Saiu após ser goleado pela Ponte Preta em Campinas (0x4) com 53,5% de aproveitamento.

Róbson Gomes foi interino por uma rodada, na derrota para o Flamengo no Rio de Janeiro. Ele antecedeu a chegada de Marcelo Oliveira que está no comando desde 24 de julho. Já foram 11 jogos com apenas duas vitórias, três empates e seis derrotas. Marcelo tem apenas 27% de aproveitamento.

Ficha técnica do confronto do primeiro turno - Grêmio 2x0 Coritiba

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Data: 22 de junho de 2017.

Gols: Pedro Rocha e Fernandinho.

Árbitro: Péricles Cortez (PE).

Renda e público: 19.035 pagantes para 563.111,00