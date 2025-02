De olho nos números: confira um balanço das primeiras quatro rodadas do Gauchão

Gauchão 2025 já teve 12 expulsões em 24 partidas. Porthus Junior / Agencia RBS

Grêmio, Inter e Juventude confirmando o favoritismo em cada um dos grupos. Predomínio dos mandantes. Um técnico demitido. Estes são apenas alguns dos destaques na primeira metade do Gauchão 2025 finalizada no último domingo (2), com a vitória do Inter no Beira-Rio sobre o Avenida, de Santa Cruz do Sul — time de pior campanha na competição.

E os próximos 10 dias serão tão intensos quanto as duas semanas em que se passaram os 24 jogos iniciais. Vamos conhecer os semifinalistas, viver as emoções do Gre-Nal e do Bra-Pel e encontrar as definições para a Taça Farroupilha e para o quadrangular do rebaixamento.

Gauchão 2025 — primeiras quatro rodadas

Jogos: 24

Gols: 51

Média de gols: 2,12 por partida

Galego é o goleador do Gauchão até agora. Pablo Nunes / Divulgação Ypiranga Futebol Clube

Goleador

Galego (Ypiranga) — 3 gols

Melhor ataque

Grêmio — 12 gols

Melhor defesa

Grêmio — nenhum gol sofrido

Gabriel Grando não sofreu nenhum gol em quatro rodadas. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Pior ataque

Avenida — 1 gol

Piores defesas

Caxias e São Luiz — 8 gols sofridos

Melhores mandantes

Grêmio, Inter e Juventude — 6 pontos

Melhores visitantes

Grêmio e Inter — 4 pontos

Resultado mais comum

1 a 0 — 6 vezes

Nos 24 jogos

Vitórias dos mandantes: 12

Empates: 7

Vitórias dos visitantes: 5

Time com mais rodadas na semifinal

Juventude (todas quatro rodadas)

Time com mais rodadas na Taça Farroupilha

Guarany (três rodadas)

Time com mais rodadas no quadrangular do rebaixamento

Avenida (todas quatro rodadas)

Times com mais rodadas nas piores campanhas

Avenida e Ypiranga (duas rodadas cada)

Cartões amarelos

117

Time com mais advertências

Brasil de Pelotas — 17

Time com menos amarelos

Monsoon — 5

Cartões vermelhos

12

Times com mais expulsões

Guarany, Monsoon, São Luiz e Ypiranga — 2

Árbitros que mais atuaram

Anderson Daronco, Francisco Soares Dias, Jonathan Pinheiro, Lucas Horn e Rafael Klein — 3 pontos

Anderson Daronco apitou em três das quatro rodadas iniciais. Porthus Junior / Agencia RBS

Público pagante total

124.197

Média de público: 5.399 por jogo

5.399 por jogo Maior público: Grêmio 5x0 São Luiz — 23.073

Grêmio 5x0 São Luiz — 23.073 Menor público: São José 1x1 Pelotas — 446

Maior público no Interior sem a dupla Gre-Nal

6.838 — Caxias 0x2 Juventude

Total de renda

R$ 4.649.842,00

Renda média: R$ 202.167,04

R$ 202.167,04 Maior renda: R$ 1.234.262,00 — Grêmio 5x0 São Luiz

R$ 1.234.262,00 — Grêmio 5x0 São Luiz Menor renda: R$ 13.120,00 — São José 1x1 Pelotas

Valor médio dos ingressos por clube

Ypiranga — R$ 12,12 Pelotas — R$ 21,86 Avenida — R$ 27,65 Caxias — R$ 27,75 Juventude — R$ 29,70 Brasil de Pelotas — R$ 30,69 Inter — R$ 33,21 São Luiz — R$ 34,94 Grêmio — R$ 51,10 Monsoon — R$ 56,67 São José — R$ 61,95 Guarany — R$ 66,33

Ticket médio geral do Gauchão

R$ 37,43

Valores brutos arrecadados

Grêmio — R$ 2.070.495,00 Inter — R$ 1.225.407,00 Brasil de Pelotas — R$ 330.020,00 Juventude — R$ 312.180,00 Caxias — R$ 267.700,00 Guarany — R$ 206.775,00 Monsoon — R$ 174.835,00 Pelotas — R$ 85.340,00 São José — R$ 57.370,00 São Luiz — R$ 47.590,00 Ypiranga — R$ 30.500,00 Avenida — R$ 21.630,00

Valor arrecadado pela FGF*

R$ 329.590,20 em quatro jogos

*A Federação Gaúcha de Futebol só efetua a cobrança de 10% da renda bruta nos jogos da dupla Gre-Nal em Porto Alegre. A taxa não ocorre em jogos dos demais clubes como mandantes.

Se as semifinais fossem hoje

Grêmio x Caxias

Inter x Juventude