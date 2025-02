Arena tem ingressos esgotados na Arquibancada Norte para o Gre-Nal 444

Em menos de um dia de venda de ingressos para o Gre-Nal 444, a Arena já tem um setor esgotado. De acordo com a administradora do estádio gremista, não há mais bilhetes disponíveis para a Arquibancada Norte .

O clássico, válido pela sexta rodada da fase classificatória do Gauchão, está agendado para as 21h do próximo sábado (8).