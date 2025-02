Da reportagem à casamata: quem é Gabriel Dutra, novo técnico do Avenida

Gabriel Dutra é o novo técnico do Avenida. Pâmela Gomes / Avenida/Divulgação

O Avenida foi ousado e apostou em um jovem para substituir William Campos, que deixou os Eucaliptos no último final de semana. Gabriel Dutra, 28 anos, será o comandante da equipe na sequência do Gauchão.

Será a primeira vez de Dutra como um líder de vestiário. Até então, ele acumulava experiências como auxiliar técnico — principalmente ao lado de Fabiano Daitx, com quem integrou a comissão técnica do Glória de Vacaria, Azuriz-PR, Brasil de Pelotas e Gaúcho.

— Fico muito grato e ciente da responsabilidade. A gente sabe que não é fácil. Muitas pessoas como eu estudaram, trabalharam e buscaram muito uma oportunidade uma oportunidade como essa. Eu me sinto extremamente feliz pela confiança depositada da direção do Avenida no meu trabalho e entendo que a única forma de retribuir isso para a direção e para a torcida é com bons resultados dentro de campo — afirma Gabriel Dutra.

A oportunidade surgiu da relação com Guilherme Eich, assessor da presidência do Avenida, que não teve receio contratar um técnico jovem.

— Eu poderia me escorar em um medalhão para dar resposta aos torcedores. Mas tomei a decisão de um jovem, estudioso e inteligente, que conversa há bastante tempo comigo sobre o futebol. Estou confiante que o trabalho dele vai nos ajudar a transformar a nossa atual — comenta Eich.

Início na imprensa

Gabriel Dutra (E) quando era repórter da Rádio Fátima, de Vacaria. Arquivo Pessoal

Gabriel Dutra é natural de Vacaria. Sua trajetória no mundo da bola começou na imprensa, no outro lado do balcão. Na Serra, cobriu os jogos do Glória nas rádios Fátima e Esmeralda. Experiências que lhe fizeram compreender melhor o contexto do futebol.

— Tive uma passagem curta mas que foi muito gratificante pelo rádio. Eu iniciei ainda como menor aprendiz, de 14 para 15 anos, depois estagiário, até que fui efetivamente contratado. Foram coberturas bastante intensas, principalmente com o Glória — lembra.

Formação acadêmica

Ao sair da imprensa, Gabriel Dutra foi em busca da formação acadêmica e formou-se em Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina.

Em Florianópolis, atuou como analista de desempenho do Avaí até 2021, quando foi convidado por Fabiano Daitx para ser seu auxiliar.

— Ele é um grande amigo que eu fiz no futebol através do rádio lá em Vacaria, e a partir dali fui trilhando o meu caminho, principalmente com a oportunidade no Avaí — destaca.

Dutra terá a missão de recuperar o Avenida no Gauchão e livrar a equipe do rebaixamento. No momento, o time de Santa Cruz do Sul conquistou apenas um ponto em quatro rodadas.