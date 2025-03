Athletic Bilbao vence Roma (3-1) e vai às quartas da Liga Europa

Depois de perder o jogo de ida na Itália por 2 a 1, o Athletic Bilbao conseguiu a virada em casa ao bater a Roma por 3 a 1 nesta quinta-feira (13) e se classificou para as quartas de final da Liga Europa.

O destaque da partida foi o atacante Nico Williams, autor de dois gols do Athletic, que teve o caminho para a vitória facilitado depois que os 'gialorossi' perderam o veterano zagueiro alemão Mats Humells expulso aos 11 minutos por derrubar Maroan Sannadi sendo o último defensor.

Williams abriu o placar no final do primeiro tempo (45'+3), quando apareceu na segunda trave para completar a bola lançada na área por seu irmão Iñaki.

Depois do intervalo, Yuri Berchiche colocou o Athletic em vantagem no placar agregado aproveitando de cabeça uma cobrança de escanteio (68'), e o terceiro dos espanhóis saiu novamente dos pés de Nico Williams (82') com uma finalização perfeita na área.