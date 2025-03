Inter divulga orientações sobre ingressos para o clássico Gre-Nal

Decisão do Gauchão será no Beira-Rio.

O Inter divulgou orientações para os torcedores a respeito do próximo Gre-Nal. O clássico será realizado no Beira-Rio, no próximo domingo (16), às 16h.

O clube colorado ressaltou que todos os ingressos foram vendidos pelos canais oficiais do Inter. Por conta disso, alertou pra o cuidado com sites falsos e ações de cambistas no entorno do estádio.