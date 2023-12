Um time pouco conhecido dos gaúchos jogará a Divisão de Acesso na próxima temporada. Ao bater o Igrejinha na semifinal e se garantir na decisão da Série B do estadual (a antiga Terceirona), o Futebol Com Vida, clube com pouco mais de um ano, ascendeu pela primeira vez na hierarquia estadual. Agora, briga pelo título com o Cruzeiro, de Cachoeirinha, para sagrar-se, quem sabe, campeão de forma inédita. No jogo de ida, perdeu por 1 a 0. A volta é no próximo domingo (10).