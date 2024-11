O primeiro campeão na Série C do Gauchão de Futsal em 2024 já é conhecido: é o David Futsal, de David Canabarro, na Conferência Oeste. Neste sábado (16), jogando em casa, o time goleou o Rodeio Futsal, de Rodeio Bonito, por 4 a 0, e além de conquistar a fase regional, se garantiu na final geral da Série C, contra o vencedor do Leste, e conquistou uma vaga na Série B de 2025, da Liga Gaúcha de Futsal (LGF).