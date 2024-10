Ao bater a Argentina por 2 a 1 neste domingo (6), o Brasil conquistou o hexa da Copa do Mundo de Futsal. Após a partida, o fixo argentino Pablo Taborda, desapontado pela derrota, mostrou incômodo com a comemoração de Neguinho, atleta da seleção brasileira que marcou quatro gols no torneio no Uzbequistão.