Adversário definido Notícia

Ucrânia vence Venezuela e enfrentará o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de Futsal

Outra semifinal do Mundial do Uzbequistão está em aberto. De um lado, Argentina e Cazaquistão e, do outro, França e Paraguai lutam pelas vagas nesta segunda-feira

29/09/2024 - 14h05min