Sem folga: competições estaduais de futsal não irão parar durante a Copa do Mundo

Torneios adultos da Federação Gaúcha (FGFS) e da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), tanto no masculino quanto no feminino, mantiveram seus calendários de disputas inalterados mesmo com o início do Mundial neste sábado

13/09/2024 - 08h00min Atualizada em 13/09/2024 - 22h03min