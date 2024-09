Estadual de Futsal Notícia

Os passeios de ACBF, Assoeva e Atlântico na Série Ouro em 2024

Maiores clubes do Estado, decidiram voltar as competições da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) nesta temporada, visando a participação em competições nacionais e continentais em 2025. E na fase classificatória da Série Ouro adulta masculina, contra adversários tecnicamente inferiores e sem o investimento financeiro necessário, os times de Carlos Barbosa, Venâncio Aires e Erechim sobram no campeonato

04/09/2024 - 15h49min Atualizada em 04/09/2024 - 15h56min