Afucs e Guarani-FW irão a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio Grande do Sul em função da partida do último sábado (31). O jogo foi interrompido por conta de denúncias de racismo feitas pelo treinador Raphael Melo e pelo goleiro Léo Silva, da equipe de Frederico Westphalen. Após o caso, o Guarani-FW optou por sair de quadra e não retornar.