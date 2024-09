Com um empate em 2 a 2, no último sábado (14), em Doutor Ricardo, Eca Futsal, de Arvorezinha, e Celemaster, de Uruguaiana, encerraram a fase classificatória do Gauchão Feminino de Futsal em 2024. Os dois times entraram em quadra já garantidos nas semifinais, onde também estarão as equipes da Malgi, de Pelotas, e do Santa Cruz Futsal, de Santa Cruz do Sul.