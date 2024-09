Quando a bola voltar a rolar na Série Ouro Feminina, neste domingo (8), o gol da Celemaster será protegido por uma velha conhecida das quadras do Rio Grande do Sul. Nascida a mais de seis mil quilômetros do Estado, a venezuelana Marinel Arguinzones, de 32 anos, já é gaúcha se depender do seu coração — e dos torcedores.