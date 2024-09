O ala/fixo Rafael Adami foi aplaudido após chutar uma bola para fora na final da Taça Farroupilha - Região Central, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. Isso mesmo. O atleta de 37 anos ganhou o reconhecimento da torcida porque optou por não fazer o gol ao perceber que o goleiro do Santa Cruz Futsal, Jean Varela, estava caído em quadra.