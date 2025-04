Confira os jogos da primeira rodada da Liga Feminina de Futsal; clube gaúcho estreia neste fim de semana

A Liga Feminina de Futsal (LFF) começa neste sábado (12). Ao todo, serão 13 equipes na disputa pelo título mais importante da modalidade no país. A competição, que é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) , começa em sistema de pontos corridos e, posteriormente, inicia o mata-mata.

Dentre os clubes que integram a LFF, apenas um representa o Rio Grande do Sul. Se trata da Malgi, de Pelotas, tradicional equipe do Estado, que é estreante no campeonato.