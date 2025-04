A dupla retomada que marcou a abertura da colheita da noz pecan no RS

Mais do que uma retomada da atividade após a enchente, a abertura da colheita de noz pecan em Glorinha, na Região Metropolitana, marcou a recuperação da produção do fruto no Estado. A projeção do Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) é de que o volume alcance entre 4,5 mil e 5 mil toneladas — um pouco abaixo do potencial esperado, de 7 mil toneladas, mas, ainda assim, acima do resultado de 2024.