Presidente da Fifa volta a defender presença do futsal nos Jogos Olímpicos

Gianni Infantino, presidente da FIFA Andre PAIN / POOL / AFP

Um movimento que ganhou força durante a Copa do Mundo de futsal, no Uzbequistão em 2024, voltou a ser manchete nesta semana: a presença do esporte nos Jogos Olímpicos.

A partir da decisão tomada pelo Conselho Executivo do COI - Comitê Olímpico Internacional - de aumentar o número de seleções femininas no torneio de futebol, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, voltou a defender a presença do futsal no calendário da Olimpíada.

— Nossas organizações estão convencidas de que o futebol feminino merece muito mais representação e visibilidade nos Jogos Olímpicos, e esta medida é o resultado dessa convicção. Agradecemos ao COI pelas discussões frutíferas que farão de Los Angeles 2028 um evento inovador. Continuaremos trabalhando com nossos parceiros para incorporar o futsal e o futebol de praia ao programa olímpico — enalteceu Infantino.

Atual hexacampeão