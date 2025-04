Quem chegou e quem saiu no Caxias para a disputa da Série C

Douglas Skilo é um dos reforços para a Série C. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias começa a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro com o objetivo de brigar pelo acesso. No Gauchão, o time foi semifinalista. Na Copa do Brasil, chegou na segunda fase, sendo eliminado pelo Fluminense. A equipe recebeu algumas peças para a disputa nacional, mas manteve a base. Ao todo são 35 jogadores no elenco.

Para a Série C, o Caxias recebeu sete reforços. O setor ofensivo foi o que mais ganhou novas opções. Chegaram os atacantes Andrew, Douglas Skilo e Petterson, além dos centroavantes Eduardo Melo e Willen Mota. Para o meio-campo, duas opções foram contratadas: o volante Eliedson e o meia Yan Rolim.

Douglas Skilo, 30 anos, defendeu o Santa Cruz-PE, no campeonato estadual. No ano passado, ele conquistou o título da Série C pelo Volta Redonda. Ao todo, foram 24 jogos e dois gols marcados na competição nacional. Gaúcho, de Porto Alegre, já atuou em outros times gaúchos: Bagé, Aimoré, Inter-SM e Ypiranga.

Andrew, 28 anos, estava no Floresta-CE e atua preferencialmente pelos lados do campo. O jogador surgiu nas categorias de base do Criciúma. Natural de Nova Iguaçu-RJ, ele também defendeu, com rápidas passagens, o Paraná e o Brusque. No Figueirense ficou entre 2021 e 2023. No ano passado, foi para a Inter de Limeira, com 11 jogos e um gol.

Willen Mota, 33 anos, jogou no Água Santa no Paulistão. Ele começou nas categorias de base do Vasco. Teve passagens pelo Portimonense, de Portugal, e Assyriska, da Suécia. No Brasil, também jogou por Bangu, Avaí, Capivariano e Portuguesa.

No futebol tailandês, vestiu a camisa do Songkhla United, no Sisaket e Prachuap FC. Além disso, jogou no Al-Batin, da Arábia Saudita e no Saham Club, dos Emirados Árabes.

Anúncios recentes

Os atacantes Eduardo Melo, 23, e Petterson, 21, foram anunciados pelo clube nesta sexta-feira (11). O último surgiu na base do São Paulo. Por fim, o volante Eliedson, 22 anos. Eles já treinam com o elenco. O trio chega por empréstimo do Criciúma.

O último nome a ser contratado foi o meia Yan Rolim, 30 anos, que começou no Juventude e também jogou no Tombense, Chapecoense, Joinville e CSA. Fora do país, atuou no Vitória de Setúbal, de Portugal, além de Frankfurt e Karlsruher, da Alemanha, e Aalborg, da Dinamarca.

Saída