As quatro melhores equipes da terceira divisão do futsal adulto feminino na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) já são conhecidas após a realização de duas etapas regionais, em Sapucaia do Sul e Santiago. Liga Leopoldense de Futsal Amador (LLFA), de São Leopoldo, e Alcatéia, de Capão da Canoa, em uma chave, e América, de Pejuçara, e SER Santiago, em outra, obtiveram os melhores desempenhos nas disputas preliminares.