A semana será de desafios decisivos para o futsal gaúcho. Nos próximo dias, as atenções se voltarão para o Passo Fundo Futsal e a Yeesco, que entram em quadra na quinta-feira (29) e na sexta-feira (30), respectivamente, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, no entanto, outros times do RS se aventuram pelas últimas rodadas da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF).