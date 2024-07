Neste domingo! Notícia

Porto Alegre recebe final da Série Prata de futsal feminino em meio à luta das jogadoras por visibilidade

Time sub-20 da Sogipa encara a SER Nevoeiro no ginásio do Colégio Murialdo, no bairro São José. Como venceu no duelo de ida, em Rio Grande, equipe da Capital joga por empate no tempo normal para ficar com o título

06/07/2024 - 09h00min