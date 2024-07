O Atlântico está na semifinal da Copa do Brasil de Futsal. A classificação foi confirmada nesta quinta-feira (4), em uma partida repleta de emoções em Erechim. Depois de perder o primeiro confronto da decisão por 4 a 3, em Santa Catarina, o clube goleou o Jaraguá no tempo regulamentar nesta noite, por 8 a 3, levando a disputa para a prorrogação, que ficou no 0 a 0. Assim, a vaga foi confirmada nos pênaltis, em que o Galo venceu por 5 a 3.