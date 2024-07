Finalmente, o Vamo Dale vai estrear em casa pela Série Prata de Futsal. A equipe de Porto Alegre teve o ginásio onde iria sediar as partidas inundado pela enchente de maio. O jogo que marca o retorno do Vamo Dale como mandante ocorre neste sábado (27), às 20h, no Ginásio do Faustão, em Canoas, onde a equipe também tem treinado.