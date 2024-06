Fique por dentro! Notícia

Agenda do futsal gaúcho: 48 jogos para acompanhar no fim de semana

Ao menos nove competições movimentos ginásios em diversas regiões do Rio Grande do Sul no sábado e no domingo. Times gaúchos também tem desafios pela Liga Nacional e pelo Campeonato Brasileiro, os principais campeonatos de clubes do país

22/06/2024 - 09h30min