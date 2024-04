Goleiro do sub-17 da ACBF, Vini Agustini viveu uma das maiores emoções de sua jovem carreira no futsal nesta quarta-feira (17). O jogador de 16 anos recebeu das mãos de Cássio, do Corinthians, o troféu de goleiro menos vazado de um torneio realizado em Antônio Prado, na Serra, no último fim de semana.