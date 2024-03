Só a ACBF, de Carlos Barbosa, começou bem a Liga Nacional de Futsal em 2024. Depois do Atlântico, atual campeão, ser goleado em Belo Horizonte pelo Minas (1x6), a Assoeva foi ao interior do Paraná e levou 4 a 1 do Pato Futsal. A partida foi disputada no Ginásio Municipal Dolivar Lavarda, em Pato Branco (PR).