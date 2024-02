A Liga Gaúcha de Futsal (LGF) promoveu nesta terça-feira (20), o congresso técnico com as 18 equipes participantes da Série B do Gauchão de Futsal 2024. A competição tem previsão para começar no dia 25 de maio, com um total de 27 semanas de disputa, até o dia 23 de novembro. O encontro, realizado de forma virtual, contou com a participação do presidente da Liga, Nelson Bavier, além de toda a equipe executiva da entidade e dos representantes das equipes aptas à disputa da competição.